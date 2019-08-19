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Espreso.tvМирТрамп предложил начать морскую блокаду Венесуэлы, - СМИ

Трамп предложил начать морскую блокаду Венесуэлы, - СМИ

Президент США Дональд Трамп предложил разместить корабли вдоль побережья Венесуэлы и начать морскую блокаду страны

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам чиновников, Трамп говорит об этой идее уже около полутора лет, в частности вспоминал несколько недель назад.

Собеседники издания отмечают, что в Пентагоне идею президента не восприняли серьезно, заявив, что все это нецелесообразно, не имеет правовой основы и требует ресурсов ВМС, которые уже направлены на противодействие Китая и Ирана.

Напомним, 5 августа Дональд Трамп подписал указ о введении полного экономического эмбарго против Венесуэлы.

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