Трамп предложил начать морскую блокаду Венесуэлы, - СМИ
19 августа, 2019, 10:25
Президент США Дональд Трамп предложил разместить корабли вдоль побережья Венесуэлы и начать морскую блокаду страны
Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
По словам чиновников, Трамп говорит об этой идее уже около полутора лет, в частности вспоминал несколько недель назад.
Собеседники издания отмечают, что в Пентагоне идею президента не восприняли серьезно, заявив, что все это нецелесообразно, не имеет правовой основы и требует ресурсов ВМС, которые уже направлены на противодействие Китая и Ирана.
Напомним, 5 августа Дональд Трамп подписал указ о введении полного экономического эмбарго против Венесуэлы.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-