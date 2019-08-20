Сытник ответил по поводу причастности НАБУ к прослушке в кабинете заместителя Луценко
20 августа, 2019, 13:44
Национальное антикоррупционное бюро не занимается прослушкой без санкции суда
Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга, передает Еспресо.TV.
Журналисты попросили Сытника прокомментировать найденные в кабинете заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской несанкционированные прослушивающие спецсредства.
"Мы не занимаемся несанкционированным прослушиванием. Все, что мы прослушиваем, делается по санкции суда", - сказал он.
Ранее пресс-секретарь Луценко сообщала , что обнаруженные несанкционированные прослушивающие спецсредства в кабинете Анжелы Стрижевской ГПУ связывает с тем, что именно она является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по Сытнику.
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