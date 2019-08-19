В кабинете заместителя Луценко обнаружили прослушку, - Сарган

19 августа, 2019, 15:34

Обнаруженные несанкционированные прослушивающие спецсредства в кабинете Анжелы Стрижевской ГПУ связывает с тем, что именно она является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по Сытнику

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Во вторник, 20 августа, в 9:00 в Сарненском суде Ривненской состоится очередное заседание по рассмотрению связанного с коррупцией административного протокола, составленного на директора НАБУ Артема Сытника за нарушение им ограничений при получении подарков, а именно отдыхе на одной из охотничьих баз в Ривненской области.

Завтра суд должен заслушать в качестве свидетелей как стороны обвинения, так и защиты.

"Отмечу также, что в субботу в служебном кабинете заместителя Генерального прокурора были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт. Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по Сытнику", - отметила Сарган.

Она пояснила, что для санкционированной прослушки кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя Генпрокурора, или от самого Генерального прокурора. Соответственно, в данном случае должно быть разрешение от руководителя САП-заместителя Генпрокурора. Однако ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую прослушку не санкционировали.

Отмечается, что по факту обнаружения несанкционированной прослушки в кабинете заместителя генпрокурора СБУ было зарегистрировано уголовное производство.