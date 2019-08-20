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Espreso.tvМирСоглашение о Brexit пересматриваться не будет: Брюссель отверг предложения Джонсона

Соглашение о Brexit пересматриваться не будет: Брюссель отверг предложения Джонсона

Евросоюз не будет пересматривать соглашение о Brexit в части механизма "бекстоп", изъятие которого требует премьер Великобритании Борис Джонсон

Об этом написал президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

"Бекстоп" - это страховка, чтобы избежать жесткой границы на острове Ирландия, пока и если не будет найдена альтернатива. Те, кто выступает против "бекстопа" и не предлагает реалистичных альтернатив, фактически поддерживают восстановление границы. Даже если они этого не признают", - отметил Туск.

О том, что соглашение о Brexit не будут пересматривать, заявила и представитель Еврокомиссии на ежедневном брифинге в Брюсселе.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился напрямую к президенту Европейского совета Дональда Туска с призывом пересмотреть соглашение о Brexit, изъяв из него механизм "бекстоп", целью которого является предотвратить появление жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

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