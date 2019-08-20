Соглашение о Brexit пересматриваться не будет: Брюссель отверг предложения Джонсона

20 августа, 2019, 14:45

Евросоюз не будет пересматривать соглашение о Brexit в части механизма "бекстоп", изъятие которого требует премьер Великобритании Борис Джонсон

Об этом написал президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

"Бекстоп" - это страховка, чтобы избежать жесткой границы на острове Ирландия, пока и если не будет найдена альтернатива. Те, кто выступает против "бекстопа" и не предлагает реалистичных альтернатив, фактически поддерживают восстановление границы. Даже если они этого не признают", - отметил Туск.

The backstop is an insurance to avoid a hard border on the island of Ireland unless and until an alternative is found. Those against the backstop and not proposing realistic alternatives in fact support reestablishing a border. Even if they do not admit it. - Donald Tusk (@eucopresident) 20 августа 2019 г.

О том, что соглашение о Brexit не будут пересматривать, заявила и представитель Еврокомиссии на ежедневном брифинге в Брюсселе.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился напрямую к президенту Европейского совета Дональда Туска с призывом пересмотреть соглашение о Brexit, изъяв из него механизм "бекстоп", целью которого является предотвратить появление жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.