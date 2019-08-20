Официальный курс: доллар подорожал, а евро - просел
20 августа, 2019, 08:53 Ульяна Букатюк
На вторник, 20 августа 2019 года, Нацбанк установил официальный курс на уровне 25,17 гривень за доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривни к доллару на 20 ноября установлен на таком уровне: 25,17 за 1 доллар. Поэтому американская валюта подешевела на 3 копейки.
Официальный курс к евро установлен на уровне 27, 95 грн за евро. 19 августа официальный курс 1 евро был 27,85 грн. Таким образом европейская валюта потеряла 10 копеек.
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