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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: доллар подорожал, а евро - просел

Официальный курс: доллар подорожал, а евро - просел

На вторник, 20 августа 2019 года, Нацбанк установил официальный курс на уровне 25,17 гривень за доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару на 20 ноября установлен на таком уровне: 25,17 за 1 доллар. Поэтому американская валюта подешевела на 3 копейки.

Официальный курс к евро установлен на уровне 27, 95 грн за евро. 19 августа официальный курс 1 евро был 27,85 грн. Таким образом европейская валюта потеряла 10 копеек.

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