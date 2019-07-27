//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПосол Франции Дюмон попрощалась с Украиной

Посол Франции Дюмон попрощалась с Украиной


фото: rbc.ua
Посол Франции в Украине Изабель Дюмон записала прощальное видеообращение

Видео Дюмон выложила в twitter.

"Дорогие друзья, пришло время для меня сказать всем вам: "До свидания". После почти четырех лет в Украине, которые пролетели очень быстро, в то же время были крайне насыщены работой, впечатлениями, открытиями, встречами. Поверьте, для меня это были незабываемые годы", - сказала Дюмон.

Посол пожелала Украины под руководством команды президента Владимира Зеленского, как можно скорее сплотиться в общей работе по достижению мира и преодоления проблем, сдерживающих движение Украины к лучшему будущему.

"Со своей стороны, мы, Европа и Франция в частности, и в дальнейшем будем рядом, чтобы предоставлять вам помощь и поддержку. Спасибо всем вам и удачи", - подытожила Дюмон.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 июля, 2019 суббота

больше новостей

27 июля, 2019 суббота

26 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать