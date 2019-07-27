Посол Франции Дюмон попрощалась с Украиной
Видео Дюмон выложила в twitter.
"Дорогие друзья, пришло время для меня сказать всем вам: "До свидания". После почти четырех лет в Украине, которые пролетели очень быстро, в то же время были крайне насыщены работой, впечатлениями, открытиями, встречами. Поверьте, для меня это были незабываемые годы", - сказала Дюмон.
Посол пожелала Украины под руководством команды президента Владимира Зеленского, как можно скорее сплотиться в общей работе по достижению мира и преодоления проблем, сдерживающих движение Украины к лучшему будущему.
"Со своей стороны, мы, Европа и Франция в частности, и в дальнейшем будем рядом, чтобы предоставлять вам помощь и поддержку. Спасибо всем вам и удачи", - подытожила Дюмон.
До свидания ! pic.twitter.com/PoZEoZBMad- Isabelle Dumont (@isabelledumont) July 27, 2019
- Напомним, 1 июля посол Франции Изабель Дюмон рассказала, что между Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном установились доверительные отношения .
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