Посол Франции Дюмон попрощалась с Украиной

27 июля, 2019, 18:28

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон записала прощальное видеообращение

Видео Дюмон выложила в twitter.

"Дорогие друзья, пришло время для меня сказать всем вам: "До свидания". После почти четырех лет в Украине, которые пролетели очень быстро, в то же время были крайне насыщены работой, впечатлениями, открытиями, встречами. Поверьте, для меня это были незабываемые годы", - сказала Дюмон.

Посол пожелала Украины под руководством команды президента Владимира Зеленского, как можно скорее сплотиться в общей работе по достижению мира и преодоления проблем, сдерживающих движение Украины к лучшему будущему.

"Со своей стороны, мы, Европа и Франция в частности, и в дальнейшем будем рядом, чтобы предоставлять вам помощь и поддержку. Спасибо всем вам и удачи", - подытожила Дюмон.