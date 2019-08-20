Новое руководство грузинского канала "Рустави 2" уволило журналиста Габунию, который обругал Путина
20 августа, 2019, 16:42
Против журналиста Георгия Габуния также подадут судебный иск за нанесенные финансовые убытки телекомпании
Об этом заявил новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия, передает пресс-служба канала.
В частности, будет уволен журналист Георгий Габуния, который в прямом эфире обругал президента России Владимира Путина. Габуния покинет телеканал после того, как вернется из отпуска.
Паата Салия также сообщил, что компания подаст в суд на уволенных журналистов из-за убытков, которые они нанесли.
Напомним, телеведущий "Рустави 2" Георгий Габуния выругался в адрес Путина в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе.
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