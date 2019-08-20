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Espreso.tvОбществоНовое руководство грузинского канала "Рустави 2" уволило журналиста Габунию, который обругал Путина

Новое руководство грузинского канала "Рустави 2" уволило журналиста Габунию, который обругал Путина

Против журналиста Георгия Габуния также подадут судебный иск за нанесенные финансовые убытки телекомпании

Об этом заявил новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия, передает пресс-служба канала.

В частности, будет уволен журналист Георгий Габуния, который в прямом эфире обругал президента России Владимира Путина. Габуния покинет телеканал после того, как вернется из отпуска.

Паата Салия также сообщил, что компания подаст в суд на уволенных журналистов из-за убытков, которые они нанесли.

Напомним, телеведущий "Рустави 2" Георгий Габуния выругался в адрес Путина в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе.

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