Нетаньяху анонсировал представительство Украины в Иерусалиме
Об этом он сказал в своем специальном видеообращении, опубликованном на Facebook.
Так, глава израильского правительства записал специальное видеообращение, чтобы прокомментировать инцидент вокруг своей жены Сары, которая выбросила хлеб во время церемонии приветствия в Киеве. Он подчеркнул, что его жена уважает Украину и даже прибыла в Киев в одежде желто-голубого цвета.
"Я нахожусь с историческим визитом в Украине, но сомневаюсь, получил ли бы он освещение в СМИ, если бы не "инцидент с хлебом"... Визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме", - отметил Нетаньяху.
Офис президента пока не комментировал слова премьер-министра Израиля.
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Напомним, что жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара в самолете поссорилась с экипажем, ибо с ней "ненадлежащим образом" поздоровались, а во время торжественной церемонии встречи в Киеве выбросила кусок каравая.
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