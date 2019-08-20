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Espreso.tvОбществоНетаньяху анонсировал представительство Украины в Иерусалиме

Нетаньяху анонсировал представительство Украины в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его визит в Киев "приносит... представительство Украины в Иерусалиме"

Об этом он сказал в своем специальном видеообращении, опубликованном на Facebook.

Так, глава израильского правительства записал специальное видеообращение, чтобы прокомментировать инцидент вокруг своей жены Сары, которая выбросила хлеб во время церемонии приветствия в Киеве. Он подчеркнул, что его жена уважает Украину и даже прибыла в Киев в одежде желто-голубого цвета.

"Я нахожусь с историческим визитом в Украине, но сомневаюсь, получил ли бы он освещение в СМИ, если бы не "инцидент с хлебом"... Визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме", - отметил Нетаньяху.

Офис президента пока не комментировал слова премьер-министра Израиля.

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