Нетаньяху анонсировал представительство Украины в Иерусалиме

20 августа, 2019, 09:58

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его визит в Киев "приносит... представительство Украины в Иерусалиме"

Об этом он сказал в своем специальном видеообращении, опубликованном на Facebook.

Так, глава израильского правительства записал специальное видеообращение, чтобы прокомментировать инцидент вокруг своей жены Сары, которая выбросила хлеб во время церемонии приветствия в Киеве. Он подчеркнул, что его жена уважает Украину и даже прибыла в Киев в одежде желто-голубого цвета.

"Я нахожусь с историческим визитом в Украине, но сомневаюсь, получил ли бы он освещение в СМИ, если бы не "инцидент с хлебом"... Визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме", - отметил Нетаньяху.

Офис президента пока не комментировал слова премьер-министра Израиля.