Нового главу набсовета "Укрэксимбанка" проверяют на причастность к оффшору и "семье" Януковича - DW

16 августа, 2019, 18:37

НБУ и Минфин проверяют нового главу наблюдательного совета государственного "Укрэксимбанка" австрийца Торстена Пауля на причастность к бизнесу "семьи" беглого экс-президента Виктора Януковича и относительно сокрытия факта владения фирмой на Кипре

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Пауль является исполнительным директором венской фирмы Geolog Oil and Gas Trading GmbH, которая через сеть из около сотни АЗС в Германии продает сжиженный газ. Geolog Oil and Gas Trading GmbH является частью конгломерата австрийских фирм, которые до 2014 года принадлежали сыну экс-премьер-министра Николая Азарова Алексей Азаров. Азаров-младший за день до введения против него санкций ЕС подарил венские компании своему доверенному лицу - Константину Пивоварову.

Торстен указал в своей декларации работу на Geolog Oil and Gas Trading GmbH и прибыль от управления этой компанией, но, по данным издания, скрыл, что в владеет кипрской фирмой с почти идентичным названием - Geolog Oil & Gas Trading Limited.

Издание отмечает, что получило документы из кипрского реестра компаний, доказывающих принадлежность кипрской фирмы Паулю. На письменный запрос DW о назначении кипрской компании Пауль не ответил. При этом, кто является бенефициаром деятельности этой фирмы, пока неизвестно.

При этом кипрская компания Пауля зарегистрирована по тому же адресу, что и кипрская компания Алексея Азарова, деятельность которой расследует ГПУ. По данным судебного реестра Украины, говорится о подозрении в отмывании $ 17 млн, полученных 2010 Азаровым-младшим от экс-вице-премьера Андрея Клюева. Следователи считают, что эти средства премьер-министр Николай Азаров получил в качестве взятки за назначение Клюева вице-премьером.

По данным следствия, через Кипр эти деньги попали в Австрию и впоследствии были отмыты австрийскими фирмами Алексея Азарова, в том числе Geolog Oil and Gas Trading GmbH. Впрочем, Торстен Пауль начал управлять этой фирмой с 2017 года - после того, как Азаров "подарил" компании Пивоварову.

По данным DW, не указанная в декларации Пауля кипрская компания является владелицей торговой марки Geolog Oil & Gas, под которой в Германии продают сжиженный газ для автомобилей. Эксперт по вопросам налогообложения юридической фирмы Rödl & Partner Флориан Хаас пояснил, что обычно это делается для минимизации налогов.

В украинском Нацбанке и правительстве заявили, что проверяют опубликованную информацию относительно Пауля.

"Направили запрос на членов наблюдательного совета по выяснению данной информации, а также в НБУ и НАПК. Мы ожидаем результат и соответственно на реагирование наблюдательного совета и НБУ на эту ситуацию, которая беспокоит нас, ведь высокая репутация и независимость членов совета является очень важной для реформы государственного банкинга", - заявила в комментарии DW министр финансов Оксана Маркарова.

Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова отметила, что регулятор проверит опубликованную информацию и оставляет за собой право ветировать любую кандидатуру члена наблюдательного совета. Решение ожидается в конце августа или в сентябре.