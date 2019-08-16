Нового главу набсовета "Укрэксимбанка" проверяют на причастность к оффшору и "семье" Януковича - DW
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Пауль является исполнительным директором венской фирмы Geolog Oil and Gas Trading GmbH, которая через сеть из около сотни АЗС в Германии продает сжиженный газ. Geolog Oil and Gas Trading GmbH является частью конгломерата австрийских фирм, которые до 2014 года принадлежали сыну экс-премьер-министра Николая Азарова Алексей Азаров. Азаров-младший за день до введения против него санкций ЕС подарил венские компании своему доверенному лицу - Константину Пивоварову.
Торстен указал в своей декларации работу на Geolog Oil and Gas Trading GmbH и прибыль от управления этой компанией, но, по данным издания, скрыл, что в владеет кипрской фирмой с почти идентичным названием - Geolog Oil & Gas Trading Limited.
Издание отмечает, что получило документы из кипрского реестра компаний, доказывающих принадлежность кипрской фирмы Паулю. На письменный запрос DW о назначении кипрской компании Пауль не ответил. При этом, кто является бенефициаром деятельности этой фирмы, пока неизвестно.
При этом кипрская компания Пауля зарегистрирована по тому же адресу, что и кипрская компания Алексея Азарова, деятельность которой расследует ГПУ. По данным судебного реестра Украины, говорится о подозрении в отмывании $ 17 млн, полученных 2010 Азаровым-младшим от экс-вице-премьера Андрея Клюева. Следователи считают, что эти средства премьер-министр Николай Азаров получил в качестве взятки за назначение Клюева вице-премьером.
По данным следствия, через Кипр эти деньги попали в Австрию и впоследствии были отмыты австрийскими фирмами Алексея Азарова, в том числе Geolog Oil and Gas Trading GmbH. Впрочем, Торстен Пауль начал управлять этой фирмой с 2017 года - после того, как Азаров "подарил" компании Пивоварову.
По данным DW, не указанная в декларации Пауля кипрская компания является владелицей торговой марки Geolog Oil & Gas, под которой в Германии продают сжиженный газ для автомобилей. Эксперт по вопросам налогообложения юридической фирмы Rödl & Partner Флориан Хаас пояснил, что обычно это делается для минимизации налогов.
В украинском Нацбанке и правительстве заявили, что проверяют опубликованную информацию относительно Пауля.
"Направили запрос на членов наблюдательного совета по выяснению данной информации, а также в НБУ и НАПК. Мы ожидаем результат и соответственно на реагирование наблюдательного совета и НБУ на эту ситуацию, которая беспокоит нас, ведь высокая репутация и независимость членов совета является очень важной для реформы государственного банкинга", - заявила в комментарии DW министр финансов Оксана Маркарова.
Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова отметила, что регулятор проверит опубликованную информацию и оставляет за собой право ветировать любую кандидатуру члена наблюдательного совета. Решение ожидается в конце августа или в сентябре.
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