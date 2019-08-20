Мейвезер оставил в дураках полмира
Об этом Мейвезер заявил в Instagram.
На днях в сеть было слито видео, на котором знаменитый боксер заявил, что прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров о повторном бое с Мэнни Пакьяо. Флойд Мейвезер признался, что видео было снято полгода назад, а на нем заработал более $ 2 млн.
"В сеть слито видео реванш Мейвезер - Пакьяо, которое я сделал восемь месяцев назад. Мне заплатили за него $ 2,2 млн. Правда заключается в том, что наш поединок никогда не состоится. Сделайте свайп влево и посмотрите, сколько денег я получил за это видео. И кто теперь здесь самый умный? Я делаю миллионы долларов на съемке 10-секундного видео", - прокомментировал Мейвезер.
Легендарные боксеры встречались в 2015-м году, тогда по очкам, победил американец Мейвезер.
There is a video circulating that I made 8 months ago about a "MAYWEATHER - PACQUIAO" REMATCH. I got paid $ 2,200,000 to make the video. The truth is, the fight will never happen again. Now, swipe left and look at the money that got wired to me for the video . Now, who's the smart one? I'm making millions just for 10 second video drops.
- 13 августа авторитетное американское издание BoxRec назвал американца Флойда Мейвзера лучшим боксером всех времен.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики