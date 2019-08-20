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Espreso.tvСпортМейвезер оставил в дураках полмира

Мейвезер оставил в дураках полмира


фото: talksport.com
Легендарный боксер Флойд Мейвезер заявил, что недавнее видео с анонсом о реванше Пакьяо было фейком

Об этом Мейвезер заявил в Instagram.

На днях в сеть было слито видео, на котором знаменитый боксер заявил, что прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров о повторном бое с Мэнни Пакьяо. Флойд Мейвезер признался, что видео было снято полгода назад, а на нем заработал более $ 2 млн.

"В сеть слито видео реванш Мейвезер - Пакьяо, которое я сделал восемь месяцев назад. Мне заплатили за него $ 2,2 млн. Правда заключается в том, что наш поединок никогда не состоится. Сделайте свайп влево и посмотрите, сколько денег я получил за это видео. И кто теперь здесь самый умный? Я делаю миллионы долларов на съемке 10-секундного видео", - прокомментировал Мейвезер.

Легендарные боксеры встречались в 2015-м году, тогда по очкам, победил американец Мейвезер.

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