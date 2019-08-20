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Espreso.tvОбществоХлеб-соль и жена Нетаньяху: посол назвал этот инцидент "недоработкой протокола"

Хлеб-соль и жена Нетаньяху: посол назвал этот инцидент "недоработкой протокола"

То, что жена премьера Израиля Сара Нетаньяху выбросила кусок каравая во время торжественной церемонии встречи, это недоработка израильского протокола

Об этом сообщил посол Украины в Государстве Израиль Геннадий Надоленко, передает Укринформ.

"Я думаю, что это (инцидент с караваем, - Ред.) просто недоработки израильского протокола - там случайно не предупредили жену премьер-министра об этой традиции. К тому же, в Израиле нет традиции такого очень уважительного и бережного отношения к хлебу , как в Украине - в них, например, после Песаха весь хлеб сжигается, поэтому, чтобы вы понимали, хлеб - это не что-то чрезвычайное для Израиля ", - сказал Надоленко.

Он добавил, что когда просматривал видео из аэропорта "Борисполь", увидел, что в руках Сары Нетаньяху оставались "какие-то крохи, которые она просто стряхнула".

"Я думаю, что на это не нужно обращать внимания. Нам нужно обращать внимание на действительно важные вещи - этим визитом была подтверждена дружба между Украиной и Израилем и дальнейшее развитие нашего сотрудничества", - резюмировал посол.

Ранее сообщалось, что когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали 3 девушки в традиционных украинских костюмах и с караваем хлеба и солью. Нетаньяху отломил кусочек каравая, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик жене, но та бросила ее на землю.

 

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