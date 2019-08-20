Глава Окружного админсуда Киева Вовк сложил полномочия, - СМИ
20 августа, 2019, 15:34
Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк сложил полномочия
Об этом он сказал на заседании Высшего совета правосудия, передают Украинские Новости.
"Я по собственному желанию снял с себя полномочия главы суда", - заявил он.
Вовк утверждает, что добровольно сложил полномочия главы суда с 1 августа.
Отмечается, что нового главу ОАСК пока не выбрано. И.о. главы суда назначили Владимира Келеберду.
Павел Вовк отрицает все предъявленные ему подозрения в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу госорганов.
- 26 июля по результатам собранных доказательств следователи прокуроры подготовили проект сообщение подозрения в отношении четырех судей руководства Окружного административного суда Киева.
- Глава ОАСК Вовк подавал в свой же суд на членов ВККС, поскольку не хотел проходить переаттестацию .
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