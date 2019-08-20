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Espreso.tvОбществоГлава Окружного админсуда Киева Вовк сложил полномочия, - СМИ

Глава Окружного админсуда Киева Вовк сложил полномочия, - СМИ

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк сложил полномочия

Об этом он сказал на заседании Высшего совета правосудия, передают Украинские Новости.

"Я по собственному желанию снял с себя полномочия главы суда", - заявил он.

Вовк утверждает, что добровольно сложил полномочия главы суда с 1 августа.

Отмечается, что нового главу ОАСК пока не выбрано. И.о. главы суда назначили Владимира Келеберду.

Павел Вовк отрицает все предъявленные ему подозрения в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу госорганов.

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