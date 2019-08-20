Человечество загрязнили уже 60% мирового океана

20 августа, 2019, 12:08

60% мирового океана загрязнено из-за влияния человека

Об этом говорится в исследовании Национального центра экологического анализа и синтеза (NCEAS).

Ученые впервые оценили совокупное влияние человечества на мировой океан: загрязнение отходами, массовый вылов рыб и увеличение транспортировки.

Согласно результатам исследования, за последние десятилетия общее воздействие человека на океан увеличилось почти вдвое. Оно может удвоиться вновь в течение следующего десятилетия, если не остановить процесс загрязнения.

"Нам нужно решать проблему, которая состоит из многих факторов. Мы не можем исправить только один, если хотим замедлить и остановить негативное влияние", - отметил главный автор исследования Бен Гальперн.

Наибольшее беспокойство у ученых вызывают регионы Ближнего Востока, Австралии, Западной Африки и острова Восточного Карибского бассейна. Среди экосистем, страдают больше: мангровые деревья и коралловые рифы.

Исследователи обнаружили, что состояние морей возле Южной Кореи, Японии, Великобритании и Дании улучшилось после уменьшения коммерческого рыболовства.