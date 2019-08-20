Человечество загрязнили уже 60% мирового океана
Об этом говорится в исследовании Национального центра экологического анализа и синтеза (NCEAS).
Ученые впервые оценили совокупное влияние человечества на мировой океан: загрязнение отходами, массовый вылов рыб и увеличение транспортировки.
Согласно результатам исследования, за последние десятилетия общее воздействие человека на океан увеличилось почти вдвое. Оно может удвоиться вновь в течение следующего десятилетия, если не остановить процесс загрязнения.
"Нам нужно решать проблему, которая состоит из многих факторов. Мы не можем исправить только один, если хотим замедлить и остановить негативное влияние", - отметил главный автор исследования Бен Гальперн.
Наибольшее беспокойство у ученых вызывают регионы Ближнего Востока, Австралии, Западной Африки и острова Восточного Карибского бассейна. Среди экосистем, страдают больше: мангровые деревья и коралловые рифы.
Исследователи обнаружили, что состояние морей возле Южной Кореи, Японии, Великобритании и Дании улучшилось после уменьшения коммерческого рыболовства.
- Напомним, за полвека количество лесных животных в мире сократилось вдвое .
Читайте также
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
Читайте также
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко