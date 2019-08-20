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Espreso.tvОбществоЧеловечество загрязнили уже 60% мирового океана

Человечество загрязнили уже 60% мирового океана

60% мирового океана загрязнено из-за влияния человека

Об этом говорится в исследовании Национального центра экологического анализа и синтеза (NCEAS).

Ученые впервые оценили совокупное влияние человечества на мировой океан: загрязнение отходами, массовый вылов рыб и увеличение транспортировки.

Согласно результатам исследования, за последние десятилетия общее воздействие человека на океан увеличилось почти вдвое. Оно может удвоиться вновь в течение следующего десятилетия, если не остановить процесс загрязнения.

"Нам нужно решать проблему, которая состоит из многих факторов. Мы не можем исправить только один, если хотим замедлить и остановить негативное влияние", - отметил главный автор исследования Бен Гальперн.

Наибольшее беспокойство у ученых вызывают регионы Ближнего Востока, Австралии, Западной Африки и острова Восточного Карибского бассейна. Среди экосистем, страдают больше: мангровые деревья и коралловые рифы.

Исследователи обнаружили, что состояние морей возле Южной Кореи, Японии, Великобритании и Дании улучшилось после уменьшения коммерческого рыболовства.

 
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