За полвека количество лесных животных в мире сократилось вдвое - Всемирный фонд дикой природы
Об этом сообщает DW, ссылаясь на Всемирный фонд дикой природы.
"Упадок биологического разнообразия в мировых лесах - это предостережение", - заявил член совета Всемирного фонда дикой природы Кристоф Генрих. По его словам, вымирание животных может негативно повлиять на способность лесов хранить парниковые газы, приведет к более жесткому климатическому кризису.
С 1970 года животных, живущих в лесах стало вдвое меньше, говорится в отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF). Наиболее пораженными категориями в животном мире исследователи называют амфибий, в частности, лягушек, а также млекопитающих, среди них обезьяны и лесные слоны.
По данным WWF, основной причиной сокращения количества диких животных потеря среды обитания из-за вырубки лесов.
Заметим, что для исследования ученые использовали данные о 268 видах позвоночных и 455 популяциях животных.
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