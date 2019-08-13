За полвека количество лесных животных в мире сократилось вдвое - Всемирный фонд дикой природы

13 августа, 2019, 17:15

Упадок биологического разнообразия в мире приведет к глобальному потеплению. Ведь за последние 50 лет количество животных в лесах сократилось вдвое

Об этом сообщает DW, ссылаясь на Всемирный фонд дикой природы.

"Упадок биологического разнообразия в мировых лесах - это предостережение", - заявил член совета Всемирного фонда дикой природы Кристоф Генрих. По его словам, вымирание животных может негативно повлиять на способность лесов хранить парниковые газы, приведет к более жесткому климатическому кризису.

С 1970 года животных, живущих в лесах стало вдвое меньше, говорится в отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF). Наиболее пораженными категориями в животном мире исследователи называют амфибий, в частности, лягушек, а также млекопитающих, среди них обезьяны и лесные слоны.

По данным WWF, основной причиной сокращения количества диких животных потеря среды обитания из-за вырубки лесов.

Заметим, что для исследования ученые использовали данные о 268 видах позвоночных и 455 популяциях животных.