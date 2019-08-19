Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом

19 августа, 2019, 13:55

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместной встречи с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, передает Еспресо.TV.

"Украина и Израиль имеют давние тесные связи. Наши народы вместе пережили все трагедии мировой истории: Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим...", - сказал президент Украины.

Зеленский вспомнил о посещении премьер-министром Израиля в ходе визита Национального мемориала жертв Голодомора:

"Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал президент.

Также Зеленский анонсировал совместный визит с Нетаньяху к Мемориалу жертв расстрела в Бабьем Яру.

"Все это горькие моменты нашей общей истории, которые должны объединять нас с надеждой о светлом будущем и невозможности повторения подобных трагедий", - добавил он.