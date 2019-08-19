Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместной встречи с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, передает Еспресо.TV.
"Украина и Израиль имеют давние тесные связи. Наши народы вместе пережили все трагедии мировой истории: Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим...", - сказал президент Украины.
Зеленский вспомнил о посещении премьер-министром Израиля в ходе визита Национального мемориала жертв Голодомора:
"Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал президент.
Также Зеленский анонсировал совместный визит с Нетаньяху к Мемориалу жертв расстрела в Бабьем Яру.
"Все это горькие моменты нашей общей истории, которые должны объединять нас с надеждой о светлом будущем и невозможности повторения подобных трагедий", - добавил он.
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