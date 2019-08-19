//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом

Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместной встречи с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, передает Еспресо.TV.

"Украина и Израиль имеют давние тесные связи. Наши народы вместе пережили все трагедии мировой истории: Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим...", - сказал президент Украины.

Зеленский вспомнил о посещении премьер-министром Израиля в ходе визита Национального мемориала жертв Голодомора:

"Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал президент.

Также Зеленский анонсировал совместный визит с Нетаньяху к Мемориалу жертв расстрела в Бабьем Яру.

"Все это горькие моменты нашей общей истории, которые должны объединять нас с надеждой о светлом будущем и невозможности повторения подобных трагедий", - добавил он.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 августа, 2019 понедельник

больше новостей

19 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать