Зеленский назначил нового главу СБУ в Житомирской области
19 августа, 2019, 20:38
19 августа президент Владимир Зеленский уволил Василия Панасюка с должности главы управления СБУ в Житомирской области и назначил на Олега Головаша
Об этом говорится сайте главы государства.
"Освободить Панасюка Виктора Степановича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в указе №604 / 2019.
В то же время в другом своем указе №605/2019, Зеленский распорядился назначить на указанную должность Олега Олеговича Головаша.
- Напомним, 12 августа Зеленский поручил уволить руководителей полиции и Службы безопасности Житомирской области в связи с причастностью к схемам с незаконной добычи янтаря.
- Олег Головаш до своего назначения занимал должность заместителя начальника управления - начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью В СБУ в Житомирской области.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики