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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил нового главу СБУ в Житомирской области

Зеленский назначил нового главу СБУ в Житомирской области

19 августа президент Владимир Зеленский уволил Василия Панасюка с должности главы управления СБУ в Житомирской области и назначил на Олега Головаша

Об этом говорится сайте главы государства.

"Освободить Панасюка Виктора Степановича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в указе №604 / 2019.

В то же время в другом своем указе №605/2019, Зеленский распорядился назначить на указанную должность Олега Олеговича Головаша.

  • Напомним, 12 августа Зеленский поручил уволить руководителей полиции и Службы безопасности Житомирской области в связи с причастностью к схемам с незаконной добычи янтаря.
  • Олег Головаш до своего назначения занимал должность заместителя начальника управления - начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью В СБУ в Житомирской области.

 

 

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