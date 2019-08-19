Зеленский назначил нового главу СБУ в Житомирской области

19 августа, 2019, 20:38

Об этом говорится сайте главы государства.

"Освободить Панасюка Виктора Степановича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в указе №604 / 2019.

В то же время в другом своем указе №605/2019, Зеленский распорядился назначить на указанную должность Олега Олеговича Головаша.