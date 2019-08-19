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Espreso.tvСпортВ чемпионате Англии забили гол через 19 секунд

В чемпионате Англии забили гол через 19 секунд


фото: premierleague.com
В матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" - "Тоттенхем", Лукас Моура забил гол через 19 секунд после выхода на замену

Об этом сообщает официальный twitter лондонского клуба.

Бразильский полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Лукас Моура, в матче против "Манчестер Сити" забил быстрый гол после выхода на замену. 27-летнему футболисту понадобилось для этого 19 секунд. Поединок завершился со счетом 2:2.

Рекорд самого быстрого забитого мяча после выхода на замену в чемпионате Англии, принадлежит Никласу Бендтнеру, который 22 декабря 2007-го года в матче "Арсенал" - "Тоттенхэм" забил гол через 6 (!) секунд после выхода на замену

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