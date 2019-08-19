В чемпионате Англии забили гол через 19 секунд

19 августа, 2019, 16:29

В матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" - "Тоттенхем", Лукас Моура забил гол через 19 секунд после выхода на замену

Об этом сообщает официальный twitter лондонского клуба.

Бразильский полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Лукас Моура, в матче против "Манчестер Сити" забил быстрый гол после выхода на замену. 27-летнему футболисту понадобилось для этого 19 секунд. Поединок завершился со счетом 2:2.

Рекорд самого быстрого забитого мяча после выхода на замену в чемпионате Англии, принадлежит Никласу Бендтнеру, который 22 декабря 2007-го года в матче "Арсенал" - "Тоттенхэм" забил гол через 6 (!) секунд после выхода на замену