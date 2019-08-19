Украине стоит воспринимать Нетаньяху скорее как посланца президента Трампа, чем представителя самого Израиля, - Бессмертный
Об этом в эфире Еспресо.TV сказал Роман Бессмертный, который до недавнего времени представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы.
"Для меня было ясно, что никакого визита в Вашингтон не будет. Но фраза "этот парень может договориться с Путиным", которая прозвучала недавно у трапа самолета из уст Трампа, и визит Нетаньяху - это компенсировали (отказ Офиса президента встретиться с президентом Макрона, - Еспрессо)", - объясняет Бессмертный.
Он считает, что Украине следует воспринимать Нетаньяху скорее как посланца президента Трампа, чем представителя самого Израиля.
"Он (Нетаньяху, - ред.) выглядит в этой ситуации как посланник и как конкурент Макрона", - говорит Бессмертный.
"Эти все маневры вокруг Джулиани, Байдена, киевского городского головы - на самом деле это маленький клубочек, который заканчивается требованием "Будете так близко держать господина Коломойского - никакой встречи не будет ", - добавил Бессмертный.
- Напомним, 19 августа в Украину прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Это первый за 20 лет визит Нетаньяху в Украине. Прошлый визит премьер-министра Израиля в Украине состоялся в марте 1999 года.
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