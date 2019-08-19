Украине стоит воспринимать Нетаньяху скорее как посланца президента Трампа, чем представителя самого Израиля, - Бессмертный

19 августа, 2019, 19:08

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выглядит в этой ситуации как посланник и как конкурент Макрона

Об этом в эфире Еспресо.TV сказал Роман Бессмертный, который до недавнего времени представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы.

"Для меня было ясно, что никакого визита в Вашингтон не будет. Но фраза "этот парень может договориться с Путиным", которая прозвучала недавно у трапа самолета из уст Трампа, и визит Нетаньяху - это компенсировали (отказ Офиса президента встретиться с президентом Макрона, - Еспрессо)", - объясняет Бессмертный.

Он считает, что Украине следует воспринимать Нетаньяху скорее как посланца президента Трампа, чем представителя самого Израиля.

"Он (Нетаньяху, - ред.) выглядит в этой ситуации как посланник и как конкурент Макрона", - говорит Бессмертный.

"Эти все маневры вокруг Джулиани, Байдена, киевского городского головы - на самом деле это маленький клубочек, который заканчивается требованием "Будете так близко держать господина Коломойского - никакой встречи не будет ", - добавил Бессмертный.