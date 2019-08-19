Зеленский встретился с Нетаньяху
19 августа, 2019, 10:46
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху
Об этом передает Еспресо.TV
Отметим, что это будет первый приезд руководителя израильского правительства в Киев за 20 лет. Прошлый визит премьер-министра Израиля в Украине состоялся еще в марте 1999 года.
Официальная церемония встречи происходит в Мариинском дворце.
Позже будет церемония подписания украинской-израильских документов.
После встречи Зеленский и Нетьянгу примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.
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