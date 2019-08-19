Зеленский встретился с Нетаньяху

19 августа, 2019, 10:46

Об этом передает Еспресо.TV

Отметим, что это будет первый приезд руководителя израильского правительства в Киев за 20 лет. Прошлый визит премьер-министра Израиля в Украине состоялся еще в марте 1999 года.

Официальная церемония встречи происходит в Мариинском дворце.

Позже будет церемония подписания украинской-израильских документов.

После встречи Зеленский и Нетьянгу примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.