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Espreso.tvОбществоЗеленский встретился с Нетаньяху

Зеленский встретился с Нетаньяху


фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху

Об этом передает Еспресо.TV

Отметим, что это будет первый приезд руководителя израильского правительства в Киев за 20 лет. Прошлый визит премьер-министра Израиля в Украине состоялся еще в марте 1999 года.

Официальная церемония встречи происходит в Мариинском дворце.

Позже будет церемония подписания украинской-израильских документов.

После встречи Зеленский и Нетьянгу примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

 

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