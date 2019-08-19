"Шокированные и смущены": в "Ощадбанке" отреагировали на дисквалификацию Нацбанком членов наблюдательного совета

19 августа, 2019, 10:28

В "Ощадбанке" назвали решение НБУ о дисквалификации 5 членов наблюдательного совета "беспрецедентным вызовом реформе корпоративного управления госбанков"

Об этом сообщается на сайте " Ощадбанка".

В заявлении "Ощадбанка" отмечается, что члены наблюдательного совета "Ощадбанка" шокированы и смущены решением НБУ дисквалифицировать пять членов наблюдательного совета "с безупречным опытом работы и репутацией без объяснения причин".

"При отсутствии объяснения можно сделать вывод только из опубликованного сегодня релиза НБУ, что реальной причиной отклонения кандидатур стало недовольство некоторых членов комиссии НБУ недавним решением совета продлить трудовой контракт с главой правления" Ощадбанка "Андреем Пышным. Мы ожидали, что в соответствии с общепризнанными стандартами объективности и надлежащего проведения процесса комиссия НБУ обнародует причины, по которым пятеро из нас были дисквалифицированы, чтобы позволить нам хотя бы опровергнуть эти возражения. Даже дискреционные полномочия должны осуществляться не в самовольном манере, а в соответствии с критериями справедливости ", - отметили в" Ощадбанке ".

Отмечается, что решение "Ощаданку" было принято в полном соответствии с уставными полномочиями в соответствии с законодательством Украины и Устава "Ощадбанка" и при полной осведомленности Национального банка Украины о всех этапах его принятия.

"Решение Национального банка Украины о нашей дисквалификации, по нашему мнению, нарушением закона и может иметь нежелательные последствия в виде срыва реформ корпоративного управления в Украине на стадии становления", - отмечают в заявлении.

Отмечается, что "Ощадбанком" было установлено высокие, с учетом международных стандартов, квалификационные требования к председателю правления и привлечено международных специалистов по поиску руководящего персонала для проведения оценки председателя правления "Ощадбанка" Андрея Пышного на соответствие этим требованиям. После тщательной проверки было сообщено, что председатель правления отвечает установленным критериям или превышает их и имеет способность двигать банк к реализации стратегии и миссии.

"Если бы мы не одобрили эту оценку, было бы объявлен открытый конкурс для поиска нового председателя правления, поскольку эта должность стала бы вакантной. Никаких возражений со стороны представителя НБУ на заседании наблюдательного совета по процедурам и по сути высказано не было. Мы убеждены в правильности и законности всех наших решений ", - добавили в обращении.

Также отмечается, что подобное решение необоснованно перечеркивает репутацию на внутренней и международной арене, является главным активом всех директоров и наблюдательных советов в любой компании мира.

"Мы твердо уверены, что решение квалификационной комиссии НБУ не имеет никаких правовых оснований, является предвзятым и необъективным. Сейчас мы обратились с официальным письмом в Совет НБУ с требованием предотвратить эти ненадлежащим действиям в отношении членов наблюдательного совета системного украинского банка", - добавили в "Ощадбанка".

16 августа Нацбанк не согласовал кандидатуры большинства членов совета "Ощадбанка"