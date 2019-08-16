Нацбанк не согласовал кандидатуры большинства членов совета "Ощадбанка"

16 августа, 2019, 18:16

НБУ рассмотрел пакеты документов новоизбранных членов наблюдательного совета АО "Ощадбанк", а также провел тестирования и собеседования с ними

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По результатам оценки соответствия квалификационным требованиям Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка принял решение отказать в согласовании следующим лицам:

Шевка Аджунеру (глава наблюдательного совета, независимый директор);

Алексей Гринченко (заместитель главі наблюдательного совета, независимый директор);

Алексей Резников (член наблюдательного совета, независимый директор);

Дмитрию Власову (член наблюдательного совета, представитель от Верховной Рады Украины);

Даниэлю Билаку (член наблюдательного совета, представитель от Кабинета Министров Украины).

Отмечается, что эти решения приняты по результатам собеседования, проведенного Квалификационной комиссией с участием Правления Национального банка.

"Руководствуясь своим правом, Национальный банк потребует замены указанных членов наблюдательного совета", - отметили в НБУ.

По результатам оценки соответствия квалификационным требованиям Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка принял решение о возможности согласования следующих лиц:

Байба Апина (член наблюдательного совета, независимый директор);

Михаэль Вайнштейн (член наблюдательного совета, независимый директор);

Питер Бриггс (член наблюдательного совета, независимый директор);

Юрий Храмов (член наблюдательного совета, представитель от Президента Украины).

Окончательные решения по этим кандидатов будут приняты Национальным банком после устранения замечаний к представленным ими документов. О процедуре продления контракта с главой правления Ощадбанка Национальный банк выражает глубокую обеспокоенность процедурой, по которой новоизбранный наблюдательный совет Ощадбанка продлил контракт с главой правления Ощадбанка.

Статьей 7 Закона "О банках и банковской деятельности", которой введена реформа корпоративного управления в госбанках, предусмотрен конкурсный порядок назначения главы правления. Вместе с тем наблюдательный совет Ощадбанка без проведения конкурса принял решение продлить контракт с нынешним главой правления на 5 лет.

"Принятый Верховной Радой в 2018 году закон о повышении уровня корпоративного управления в государственных банках имел целью привести принципы и механизмы их управления в соответствии с лучшими международными стандартами и в результате повысить конкурентоспособность и эффективность самих банков. Кроме того, реформа корпоративного управления в банках крайне важна для инвестиционного климата, а управление в государственных банках должно быть образцом для всей системы. Именно поэтому мы настаиваем на неукоснительном следовании духу и содержанию реформы корпоративного управления в государственных банках. Регулятор считает, что независимо от того, кто будет занимать должность главы правления, несомненно является прерогативой наблюдательного совета, все процедуры, предусмотренные законом, должны быть соблюдены. И это является делом чести для новоизбранного наблюдательного совета ", - отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Свою позицию Национальный банк в установленном порядке доведет до Кабинета Министров Украины, который осуществляет полномочия собственника в отношении Ощадбанка.