Переговоры с Зеленским внушают определенный оптимизм, - Путин

19 августа, 2019, 19:50

19 августа президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что "нормандский формат" - это единственный действенный инструмент в переговорах по Донбассу

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Путин отметил, что альтернативы "нормандскому формату" по Донбассу не существует, но перед организацией саммита необходимо обсудить ряд вопросов.

"По моему мнению, альтернативы "нормандскому формату" не существует. И, безусловно, мы будем его поддерживать", - сказал Путин.

Кроме того, он отметил, что каждая встреча должна давать результаты.

"Я действительно считал и продолжаю считать, что любая встреча, в том числе и встреча в "нормандском формате", должна давать конкретные результаты. И, на мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались ранее, безусловно добиваться, идти к этой цели", - сказал Путин

В дополнение, президент РФ напомнил, что в 2016 году был достигнут компромисс и фактически была видоизменена имплементация украинского закона об особом статусе Донбасса.

"Бывший президент (Украины) Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено и нынешний президент, а тогда министр иностранных дел ФРГ Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, пошли на этот компромисс", - сказал Путин.

Он отметил, что тогда закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования на местных выборах в Украине, а на постоянной основе после подведения итогов и подтверждения результатов выборов соответствующими структурами ОБСЕ.

"Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить. То же самое касается других вопросов, например, вопроса, связанного с амнистией", - рассказал Путин о нерешенные вопросы.

Путин заявил, что расскажет Эммануэлю Макрону подробности переговоров с новым главой Украины Владимиром Зеленским, которые внушают определенный оптимизм.

"Конечно, будем говорить о юго-востоке Украины, о Донбассе. Я расскажу господину президенту (Франции) о своих последних контактах с новоизбранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают определенный оптимизм", - сказал Путин.