Украина и Израиль подписали меморандумы о взаимопонимании в аграрной и экономической сферах
Церемония подписания состоялась во время брифинга премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и президента Украины Владимира Зеленского, передает Еспресо.TV.
Исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева и чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Украине Джоэль Лион подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства и развития сельских территории государства Израиль о сотрудничестве в области сельского хозяйства.
После этого государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Украины Алексей Перевезенцев и чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Украине Джоэль Лион подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и израильским патентным ведомством Министерства юстиции государства Израиль.
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