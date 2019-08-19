Украина и Израиль подписали меморандумы о взаимопонимании в аграрной и экономической сферах

19 августа, 2019, 13:48

Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство экономического развития и торговли Украины подписали с чрезвычайным и полномочным послом Израиля меморандумы о взаимопонимании

Церемония подписания состоялась во время брифинга премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и президента Украины Владимира Зеленского, передает Еспресо.TV.

Исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева и чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Украине Джоэль Лион подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства и развития сельских территории государства Израиль о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

После этого государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Украины Алексей Перевезенцев и чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Украине Джоэль Лион подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и израильским патентным ведомством Министерства юстиции государства Израиль.