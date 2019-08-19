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Espreso.tvОбществоНам есть чему учиться у Израиля, - Зеленский

Нам есть чему учиться у Израиля, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху первоочередными были вопросы войны и безопасности

По словам президента, вопросы войны и безопасности, в которых Израиль разбирается лучше других, стали первыми в повестке дня его переговоров с Биньямином Нетаньяху.

"Украина будет принимать во внимание опыт Израиля в безопасностной и оборонной сферах. Нам как государству есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. И мы обязательно это делать", - цитирует Зеленского пресс-служба президента.

Также Зеленский поблагодарил израильских партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и устойчивую позицию относительно войны на Донбассе и аннексии Крыма.

  • Это первый за 20 лет визит Нетаньяху в Украине. Прошлый визит премьер-министра Израиля в Украине состоялся в марте 1999 года.
  • 19 августа стороны обсудили запуск зоны свободной торговли между странами и пенсионную соглашение.
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