Нам есть чему учиться у Израиля, - Зеленский
19 августа, 2019, 15:11
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху первоочередными были вопросы войны и безопасности
По словам президента, вопросы войны и безопасности, в которых Израиль разбирается лучше других, стали первыми в повестке дня его переговоров с Биньямином Нетаньяху.
"Украина будет принимать во внимание опыт Израиля в безопасностной и оборонной сферах. Нам как государству есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. И мы обязательно это делать", - цитирует Зеленского пресс-служба президента.
Также Зеленский поблагодарил израильских партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и устойчивую позицию относительно войны на Донбассе и аннексии Крыма.
- Это первый за 20 лет визит Нетаньяху в Украине. Прошлый визит премьер-министра Израиля в Украине состоялся в марте 1999 года.
- 19 августа стороны обсудили запуск зоны свободной торговли между странами и пенсионную соглашение.
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