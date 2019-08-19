Нам есть чему учиться у Израиля, - Зеленский

19 августа, 2019, 15:11

По словам президента, вопросы войны и безопасности, в которых Израиль разбирается лучше других, стали первыми в повестке дня его переговоров с Биньямином Нетаньяху.

"Украина будет принимать во внимание опыт Израиля в безопасностной и оборонной сферах. Нам как государству есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. И мы обязательно это делать", - цитирует Зеленского пресс-служба президента.

Также Зеленский поблагодарил израильских партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и устойчивую позицию относительно войны на Донбассе и аннексии Крыма.