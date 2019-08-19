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Espreso.tvОбществоМоя жена уважает Украину, - Нетаньяху о скандале с хлебом-солью

Моя жена уважает Украину, - Нетаньяху о скандале с хлебом-солью

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена уважает Украину и именно поэтому она прибыла в Киев в желто-голубой одежде

Об этом Нетаньяху заявил в видеообращении под названием "Слышали о хлебе?", обнародованном в Facebook.

"Я нахожусь в Украине с историческим визитом, однако вряд ли моя поездка получила бы столь широкое освещение в СМИ, если бы не инцидент с хлебом-солью. Сара прибыла в Киев, одетая в желтое и голубое, национальные украинские цвета, именно для того, чтобы высказать свое уважение к этой стране", - заявил он.

По словам Нетаньяху, во время визита было решено немало важных вопросов.

"Если вы хотите знать о сути визита, могу рассказать вам, что мы с украинцами заключили соглашение о свободной торговле, достигли договоренности об открытии представительства Украины в Иерусалиме и решили немало важных вопросов", - добавил премьер.

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион также обсудил с главой Офиса президента Украины сегодняшний инцидент с брошенным на землю хлебом.

"Только что разговаривал с руководителем канцелярии президента Андреем Богданом, он сказал мне, что инцидент с хлебом был совершенно непреднамеренным и неважным и, конечно, не заслуживающим внимания со стороны СМИ", - написал Лион.

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