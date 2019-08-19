Мейвезер может вернуться на ринг ради "боя века"
19 августа, 2019, 12:46
В ближайшее время в Саудовской Аравии состоятся переговоры между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо, о реванше боя 2015 года
Об этом сообщил Мейвезер в YouTube.
Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер намерен в ближайшее время провести в Саудовской Аравии переговоры о проведении матча-реванша против чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, о чем он заявил в видео.
"Огромное спасибо, для меня большая честь приехать в Саудовскую Аравию. Я приехал, чтобы обсудить возможный реванш с Мэнни Пакьяо", - сказал Мейвезер.
Знаменитые боксеры встречались в 2015-м году, тогда по очкам, победил американец Мейвезер.
- 13 августа авторитетное американское издание BoxRec назвал американца Флойда Мейвзера лучшим боксером всех времен.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-