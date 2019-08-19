Мейвезер может вернуться на ринг ради "боя века"

19 августа, 2019, 12:46

В ближайшее время в Саудовской Аравии состоятся переговоры между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо, о реванше боя 2015 года

Об этом сообщил Мейвезер в YouTube.

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер намерен в ближайшее время провести в Саудовской Аравии переговоры о проведении матча-реванша против чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, о чем он заявил в видео.

"Огромное спасибо, для меня большая честь приехать в Саудовскую Аравию. Я приехал, чтобы обсудить возможный реванш с Мэнни Пакьяо", - сказал Мейвезер.

Знаменитые боксеры встречались в 2015-м году, тогда по очкам, победил американец Мейвезер.