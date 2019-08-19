ГФС хочет через суд взыскать с Укрнафты налоговый долг в более 15 млрд грн

19 августа, 2019, 09:40

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы подал в Окружной админсуд Киева иск о взыскании с Укрнафты 547,1 млн грн налогового долга

Об этом говорится в решении суда, передает " НВ.Бизнес ".

"В обоснование исковых требований истец указал, что налоговый долг образовался на основании начисления денежного обязательства, определенного налоговым уведомлениям-решениям", - говорится в постановлении.

Отмечается, что по состоянию на 1 августа налоговый долг Укрнафты составил 15,8 млрд грн.

Ранее сообщалось, что "Укрнафта" выплатила 5,7 млрд грн налогов в бюджет и погасила долг.