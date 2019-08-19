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Espreso.tvОбществоГФС хочет через суд взыскать с Укрнафты налоговый долг в более 15 млрд грн

ГФС хочет через суд взыскать с Укрнафты налоговый долг в более 15 млрд грн

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы подал в Окружной админсуд Киева иск о взыскании с Укрнафты 547,1 млн грн налогового долга

Об этом говорится в решении суда, передает " НВ.Бизнес ".

"В обоснование исковых требований истец указал, что налоговый долг образовался на основании начисления денежного обязательства, определенного налоговым уведомлениям-решениям", - говорится в постановлении.

Отмечается, что по состоянию на 1 августа налоговый долг Укрнафты составил 15,8 млрд грн.

 

Ранее сообщалось, что "Укрнафта" выплатила 5,7 млрд грн налогов в бюджет и погасила долг.

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