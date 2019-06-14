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Espreso.tvОбщество"Укрнафта" выплатила 5,7 млрд грн налогов в бюджет и погасила долг

"Укрнафта" выплатила 5,7 млрд грн налогов в бюджет и погасила долг

Компания "Укрнафта" за первые 5 месяцев 2019 г. заплатила в бюджет 5,7 миллиарда гривень

Сообщается на сайте компании.

"Напомним, что в 2018 году "Укрнафта" в полном объеме выполнила текущие налоговые обязательства, оплатив 16,3 млрд грн и заняв четвертое место среди крупнейших налогоплательщиков страны. В эту сумму также вошли 1,4 млрд грн, которые компания перечислила на погашение просроченного налогового долга", - сообщают в компании.

В сумму уплаченных налогов входят 52 млн грн, которые компания выплатила в счет погашения просроченного налогового долга.

 

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