"Укрнафта" выплатила 5,7 млрд грн налогов в бюджет и погасила долг
14 июня, 2019, 17:42
Компания "Укрнафта" за первые 5 месяцев 2019 г. заплатила в бюджет 5,7 миллиарда гривень
Сообщается на сайте компании.
"Напомним, что в 2018 году "Укрнафта" в полном объеме выполнила текущие налоговые обязательства, оплатив 16,3 млрд грн и заняв четвертое место среди крупнейших налогоплательщиков страны. В эту сумму также вошли 1,4 млрд грн, которые компания перечислила на погашение просроченного налогового долга", - сообщают в компании.
В сумму уплаченных налогов входят 52 млн грн, которые компания выплатила в счет погашения просроченного налогового долга.
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