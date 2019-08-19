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Espreso.tvСпортФИФА назвала лучшие голы года

ФИФА назвала лучшие голы года


фото: fifa.com
ФИФА опубликовала список лучших голов года, которые поборятся за премию Пушкаша 2019

Об этом сообщает twitter ФИФА.

ФИФА опубликовала список номинантов на премию Пушкаша - награду, которую вручают автору лучшего гола года.

В список претендентов на приз вошли: Даниэль Жоре ("Дебрецен"), Лионель Месси ("Барселона"), Златан Ибрагимович ("ЛА Гэлакси"), Эндрос Таунсенд ("Кристал Пэлас"), Фабио Квальярелла ("Сампдория"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"), Матеус Кунья ("РБ Лейпциг").

Также в число номинантов попали три представительницы женского футбола: Аджара Нчут ("Топпсириен"), Эми Родригес ("Юта Роялс"), Билли Симпсон ("Клифтонвилл").

Действующим обладателем премии является вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

#PUSKAS AWARD

The ten candidates have been revealed

Vote now

- FIFA.com (@FIFAcom) August 19, 2019
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