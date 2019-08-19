ФИФА назвала лучшие голы года
19 августа, 2019, 17:00
ФИФА опубликовала список лучших голов года, которые поборятся за премию Пушкаша 2019
Об этом сообщает twitter ФИФА.
ФИФА опубликовала список номинантов на премию Пушкаша - награду, которую вручают автору лучшего гола года.
В список претендентов на приз вошли: Даниэль Жоре ("Дебрецен"), Лионель Месси ("Барселона"), Златан Ибрагимович ("ЛА Гэлакси"), Эндрос Таунсенд ("Кристал Пэлас"), Фабио Квальярелла ("Сампдория"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"), Матеус Кунья ("РБ Лейпциг").
Также в число номинантов попали три представительницы женского футбола: Аджара Нчут ("Топпсириен"), Эми Родригес ("Юта Роялс"), Билли Симпсон ("Клифтонвилл").
Действующим обладателем премии является вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.
#PUSKAS AWARD- FIFA.com (@FIFAcom) August 19, 2019
The ten candidates have been revealed
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