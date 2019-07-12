ФИФА серьезно будет наказывать за проявления расизма
Об этом сообщает Yahoo Sports .
ФИФА внесла коррективы в пункты дисциплинарного кодекса. Согласно новым правилам, которые вступят в силу уже начиная со следующей недели, минимальный срок дисквалификации за подобное нарушение будет увеличен до 10 матчей. В свою очередь ассоциации и клубы в случае первого инцидента подобного характера будут наказываться одним матчем с ограниченным количеством зрителей и штрафом в размере не менее $ 20 тыс. Также существует вероятность, что жертвы расистских выступлений будут приглашаться на заседания соответствующих органов, чтобы сделать устное или письменное заявление.
"Изменив правила, касающиеся таких тем, как расизм и дискриминация, ФИФА выходит на передовую линию в борьбе с этой ужасной атакой на основные человеческие права", - говорится в заявлении организации.
- 10 июля стало известно, что с нового сезона на матчах чемпионата Украины по футболу будет работать система видеоповторов VAR .
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