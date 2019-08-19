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Espreso.tvОбществоДоллар и евро рухнули в цене

Доллар и евро рухнули в цене

В понедельник, 19 августа, курс американского доллара и евро значительно уменьшился, если сравнивать с курсом выходных дней

Об этом говорится на сайте НБУ.

Следовательно, $1 стоит 25,14 грн (подешевел на 18 копеек).

1 евро стоит 27,85 грн (упал в цене на 38 копеек).

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Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":

Там $1 покупают по 25,30 грн, продают - 25,35 грн.

Евро на "черном рынке" скупают за 28,02 грн, продают - 28,15 грн.

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