Доллар и евро рухнули в цене
19 августа, 2019, 07:50
В понедельник, 19 августа, курс американского доллара и евро значительно уменьшился, если сравнивать с курсом выходных дней
Об этом говорится на сайте НБУ.
Следовательно, $1 стоит 25,14 грн (подешевел на 18 копеек).
1 евро стоит 27,85 грн (упал в цене на 38 копеек).
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Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Там $1 покупают по 25,30 грн, продают - 25,35 грн.
Евро на "черном рынке" скупают за 28,02 грн, продают - 28,15 грн.
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