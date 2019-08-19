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Espreso.tvОбществоДо 70% в следующем году: Гройсман рассказал, как вырастут зарплаты учителей

До 70% в следующем году: Гройсман рассказал, как вырастут зарплаты учителей

Глава правительства сообщил, что недавно было принято решение о том, чтобы заменить оплату труда, сделав ее более современной

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимира Гройсман, открывая конференцию "Новая украинская школа: вызовы и перспективы образовательной реформы", сообщает "Укринформ".

"Образование определяет и настоящее, и будущее. Тема образования и педагогов должно оставаться доминирующей в Украине. Очень важно, чтобы приоритетность образования была сохранена. В частности, по оплате труда педагогов. Этим летом мы приняли решение о том, чтобы заменить оплату труда, сделать ее более современной, что позволит повысить заработную плату уже в 2020 году для украинских учителей от 20 до 70%. Особенно это должно коснуться молодых учителей ", - отметил Гройсман.

  • 10 июля в правительстве предложили новую систему оплаты труда педагогическим работникам, которая будет стимулирующим, а не зависимой от единой тарифной сетки
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