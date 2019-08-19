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Espreso.tvСпортДавид Луис откровенно прокомментировал трансфер в "Арсенал"

Давид Луис откровенно прокомментировал трансфер в "Арсенал"


фото: arsenal.com
Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луис рассказал, что Фрэнк Лэмпард не видел его в команде

Об этом сообщает Sky Sports.

Бразильский защитник Давид Луис прокомментировал траснфер с "Челси" в "Арсенал" после дебютного матча против "Бёрнли".

"Почему я ушел из" Челси "? После переговоров с Фрэнком Лэмпардом я понял, что у него другие планы на этот год. Мы разговаривали со всей искренностью, и он дал четко понять, что у него другие идеи относительно меня. Поэтому я получил эту возможность принять предложение "Арсенала", который является отличным клубом", - признался бразилец.

"Я по-прежнему уважаю" Челси". Людям никогда не бывает просто понять, что происходит на самом деле. В своем решении я проявил уважение к "Челси" и новому тренеру, который захотел реализовать новую философию в клубе. Поэтому я решил взяться за это испытание и найти новый дом, где я тоже буду стараться изо всех сил, чтобы проявить себя", - подытожил Давид Луис.

32-летний защитник провел в составе "Челси" 248 матча в которых забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Давид Луис выигрывал в составе "Челси" Лигу чемпионов, чемпионат Англии и дважды принимал Кубок Англии.

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