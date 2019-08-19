Чапутович: В деле эксгумации поляков из Украины поступают позитивные сигналы

19 августа, 2019, 11:54

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутовича видит шанс на изменение украинской позиции по делу запрета на проведение эксгумации поляков

Об этом он рассказал в интервью изданию Rzeczpospolita .

"В этом отношении к нам поступают некоторые положительные сигналы. Мы хотели бы возобновить диалог с историческим темам", - сказал польский дипломат, отвечая на вопрос, готов накануне визита в Варшаву президент Зеленский согласиться на восстановление эксгумации останков поляков.

Как известно, польская сторона ожидает, что Украина снимет мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на территории Украины, который был наложен еще 2017 в ответ на снос памятника УПА в Грушовичах.

Ранее посол Польши Бартош Цихоцкий выразил сомнение, что визит Зеленского принесет прорыв в двусторонних отношениях.