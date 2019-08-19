Чапутович: В деле эксгумации поляков из Украины поступают позитивные сигналы
19 августа, 2019, 11:54
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутовича видит шанс на изменение украинской позиции по делу запрета на проведение эксгумации поляков
Об этом он рассказал в интервью изданию Rzeczpospolita .
"В этом отношении к нам поступают некоторые положительные сигналы. Мы хотели бы возобновить диалог с историческим темам", - сказал польский дипломат, отвечая на вопрос, готов накануне визита в Варшаву президент Зеленский согласиться на восстановление эксгумации останков поляков.
Как известно, польская сторона ожидает, что Украина снимет мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на территории Украины, который был наложен еще 2017 в ответ на снос памятника УПА в Грушовичах.
Ранее посол Польши Бартош Цихоцкий выразил сомнение, что визит Зеленского принесет прорыв в двусторонних отношениях.
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