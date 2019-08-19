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Espreso.tvМирЧапутович: В деле эксгумации поляков из Украины поступают позитивные сигналы

Чапутович: В деле эксгумации поляков из Украины поступают позитивные сигналы

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутовича видит шанс на изменение украинской позиции по делу запрета на проведение эксгумации поляков

Об этом он рассказал в интервью изданию Rzeczpospolita .

"В этом отношении к нам поступают некоторые положительные сигналы. Мы хотели бы возобновить диалог с историческим темам", - сказал польский дипломат, отвечая на вопрос, готов накануне визита в Варшаву президент Зеленский согласиться на восстановление эксгумации останков поляков.

Как известно, польская сторона ожидает, что Украина снимет мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на территории Украины, который был наложен еще 2017 в ответ на снос памятника УПА в Грушовичах.

Ранее посол Польши Бартош Цихоцкий выразил сомнение, что визит Зеленского принесет прорыв в двусторонних отношениях.

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