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Espreso.tvОбществоБолее 90% акций Укртелекома арестовали за долги перед Ощадбанком

Более 90% акций Укртелекома арестовали за долги перед Ощадбанком

Исполнительная служба наложила арест на почти 93% акций Укртелекома за долги ООО "ЕСУ" (владелец пакета акций Укртелекома) перед Ощадбанком

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

"В установленные проспектом эмиссии сроки ООО "ЕСУ" не осуществило погашение облигаций и не уплатило начисленный купонный доход, в связи с чем Ощадбанк взыскал задолженность в судебном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судебные процедуры продолжались почти два года.

"При этом ООО "ЕСУ" пыталось в судебном порядке получить рассрочку исполнения решений судов, однако Верховный Суд признал обоснованной позицию Ощадбанка, и рассрочкц отменили", - заявили в пресс-службе Ощадбанка.

Подчеркивается, что арестованы акции Укртелекома должны быть проданы в процедуре исполнительного производства с публичных торгов для погашения долгов ООО "ЕСУ" перед банком в размере почти 1,8 миллиарда гривен.

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