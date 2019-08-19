Более 90% акций Укртелекома арестовали за долги перед Ощадбанком
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
"В установленные проспектом эмиссии сроки ООО "ЕСУ" не осуществило погашение облигаций и не уплатило начисленный купонный доход, в связи с чем Ощадбанк взыскал задолженность в судебном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что судебные процедуры продолжались почти два года.
"При этом ООО "ЕСУ" пыталось в судебном порядке получить рассрочку исполнения решений судов, однако Верховный Суд признал обоснованной позицию Ощадбанка, и рассрочкц отменили", - заявили в пресс-службе Ощадбанка.
Подчеркивается, что арестованы акции Укртелекома должны быть проданы в процедуре исполнительного производства с публичных торгов для погашения долгов ООО "ЕСУ" перед банком в размере почти 1,8 миллиарда гривен.
- Напомним, в октябре 2017 года "Укртелеком" перешел от Ахметова в государственную собственность.
- Среди виновных в деле приватизации телекоммуникационной группы генеральный прокурор Юрий Луценко назвал экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего министра финансов Юрия Колобова.
- В 2017 году Ринат Ахметов вошел в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивается в $4,38 млрд.
- 5 января стало известно, что суд Кипра заморозил активы украинского миллиардера Рината Ахметова на $820 млн за якобы невыплату средств за приватизацию "Укртелекома".
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