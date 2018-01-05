Суд Кипра заморозил $820 млн Ахметова из-за "Укртелекома"

5 января, 2018, 13:08

Предыдущий владелец "Укртелекома" подал в суд на Ахметова из-за якобы невыплаты средств за компанию

Об этом сообщает DW.

Из-за длительной судебной тяжбы по делу с продажей "Укртелекома" кипрский суд заморозил $820 млн Рината Ахметова. Кроме средств Ахметова, суд заморозил активы еще 9 человек.

Raga Establishment, которая принадлежит бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко, подала в суд на Ахметова и других с требованием полной оплаты за проданную телекоммуникационную группу "Укртелеком". Raga заявляет, что "Укртелеком" был продан Ахметову за $860 млн в 2013 году, тогда как Ахметов уплатил только $100 млн аванса и больше, по данным Горбуненко, не совершал платежей.

По распоряжению суда, Ахметов и еще 9 человек могут свободно пользоваться своим имуществом, пока на их счету будет находиться замороженная сумма в размере $820,5 млн. Горбуненко будут уведомлять о любых больших финансовых транзакциях.

В октябре 2017 года "Укртелеком" перешел от Ахметова в государственную собственность.

Среди виновных в деле приватизации телекоммуникационной группы генеральный прокурор Юрий Луценко назвал экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего министра финансов Юрия Колобова.

В 2017 году Ринат Ахметов вошел в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивается в $4,38 млрд.