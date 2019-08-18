Быстро завершить войну с Россией не получится, - Разумков

18 августа, 2019, 12:13

Глава президентской партии "Слуга народа" и вероятный будущий спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сомневается в скором окончании военного конфликта на Донбассе

Об этом он заявил в интервью NV.ua, передает Еспресо.TV.

"Конечно, от нас захотят быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это вовсе не парламент", - пояснил политик.

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"Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", - добавил Разумков.