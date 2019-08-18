Быстро завершить войну с Россией не получится, - Разумков
18 августа, 2019, 12:13
Глава президентской партии "Слуга народа" и вероятный будущий спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сомневается в скором окончании военного конфликта на Донбассе
Об этом он заявил в интервью NV.ua, передает Еспресо.TV.
"Конечно, от нас захотят быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это вовсе не парламент", - пояснил политик.
Читайте также: 10 фактов из жизни лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова
"Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", - добавил Разумков.
- Напомним, быстрое прекращение войны с РФ было одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского на президентских и, соответственно, его партии - на парламентских выборах.
- При этом избирателей пытались убедить в том, что боевые действия вроде не прекращаются не из-за политики России, а по причине материальной заинтересованности тогдашней украинской власти.