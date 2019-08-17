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Espreso.tvМирЮнкер госпитализирован во время отпуска в Австрии

Юнкер госпитализирован во время отпуска в Австрии


фото: dnevnik.bg
64-летний европейский политик, президент Еврокомиссии, бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер прервал свой отпуск из-за неожиданного ухудшения здоровья. Его экстренно вернули из Австрии и госпитализировали

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

В Люксембурге ему срочно проведена холецистэктомия (хирургическое удаление желчного пузыря).

  • Жан-Клод Юнкер возглавляет Европейскую комиссию с 2014 года.
  • 31 октября 2019 года истекает срок его избрания. На следующие пять лет его сменит Урсула фон дер Ляен из Германии.
  • Юнкер уже заявлял о своем намерении отойти от политики.
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