Европарламент выбрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии

17 июля, 2019, 10:18

Европейский парламент утвердил назначение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии

Соответствующее решение было принято на заседании во вторник, 16 июля.

"Урсула фон дер Ляйен станет новым президентом Европейской комиссии после того, как члены Европарламента проголосовали за ее кандидатуру", - говорится в сообщении Европарламента.

Ursula von der Leyen will be the new president of the European Commission after MEPs voted in favour of her candidacy. pic.twitter.com/BJWdLRIzOG - European Parliament (@Europarl_EN) 16 июля 2019 г.

За назначение фон дер Ляйен проголосовали 383 евродепутатов при минимально необходимых 374. Против - 327, воздержались - 22. Всего в сессионном зале присутствовали 733 евродепутата.

Голосование проходило бюллетенями и было тайным, поэтому точно неизвестно, кто из депутатов поддержал назначение. Ранее группы "зеленых" и "левых" заявляли, что точно не будут голосовать за фон дер Ляйен. Также против ее назначения выступали немецкие ультраправые.

Перед назначением в Еврокомиссию Ляйен объявила об отставке с поста главы Министерства обороны Германии. Она собирается сложить с себя полномочия министра обороны в среду, 17 июля.