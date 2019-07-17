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Espreso.tvМирЕвропарламент выбрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии

Европарламент выбрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии


фото: REUTERS
Европейский парламент утвердил назначение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии

Соответствующее решение было принято на заседании во вторник, 16 июля.

"Урсула фон дер Ляйен станет новым президентом Европейской комиссии после того, как члены Европарламента проголосовали за ее кандидатуру", - говорится в сообщении Европарламента.

За назначение фон дер Ляйен проголосовали 383 евродепутатов при минимально необходимых 374. Против - 327, воздержались - 22. Всего в сессионном зале присутствовали 733 евродепутата.

Голосование проходило бюллетенями и было тайным, поэтому точно неизвестно, кто из депутатов поддержал назначение. Ранее группы "зеленых" и "левых" заявляли, что точно не будут голосовать за фон дер Ляйен. Также против ее назначения выступали немецкие ультраправые.

Перед назначением в Еврокомиссию Ляйен объявила об отставке с поста главы Министерства обороны Германии. Она собирается сложить с себя полномочия министра обороны в среду, 17 июля.

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