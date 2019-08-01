С сегодняшнего дня Нацгвардия будет патрулировать улицы

1 августа, 2019, 08:33

С 1 августа военнослужащие Национальной гвардии будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Отмечается, что до этого гвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.

В таком формате для обеспечения правопорядка привлекут около 2000 патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак. Патрулировать будут гвардейцы 5 дней в неделю по 6 часов.