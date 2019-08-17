Пожар в одесском отеле: появились первые подробности

17 августа, 2019, 09:12

Отель "Токио Стар", в котором в ночь с 16 на 17 августа 2019 года вспыхнул масштабный пожар, является одним из самых дешевых в Одессе - с ценами за проживание от 350 гривен в сутки за номер без окна

Здание отеля - это бывшее трамвайное депо, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую газету Думская.net.

Владелец - бизнесмен Вадим Черный, которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице.

Во время тушения огня были эвакуированы 136 человек.

По факту гибели людей при пожаре начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 - нарушение правил пожарной безопасности.

При этом, как отмечают одесситы в социальных сетях, ранее контролирующие органы неоднократно пытались прекратить работу отеля, однако тщетно. Отмечалось, что из-за отсутствия окон в номерах и узкие коридоры в случае пожара там гореть люди, что, к сожалению, и произошло.

Как хорошо видно на фото и видео, помещение депо было переоборудовано якобы в "отель" с помощью легковоспламеняющихся дешевых материалов.