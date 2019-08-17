Армия и оппозиция Судана подписали конституционную декларацию
Декларация согласована при посредничестве Эфиопии переходным Военным советом Судана и оппозиционным альянсом "За свободу и перемены". Подписи под документом поставили заместитель председателя Военного совета Мухаммед Хамдан Дага и представитель оппозиционного альянса Ахмед Рабиа, передает Еспресо.TV со ссылкой на Anadolu.
На церемонии подписания документа присутствовали президент Южного Судана Сальва Киир Маярдит, президент ЦАР Фаустин Архангела Туадера, президент Кении Ухуру Кеньятта, президент Чада Идрис Деби, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед, главы МИД ряда стран и представители международных организаций.
Декларация была согласована между военными и оппозицией Судана еще 4 августа.
В рамках достигнутой договоренности с завтрашнего дня будет отменен переходной Военный совет Судана и создан Президентский совет.
Члены нового совета, в состав которого войдут шесть представителей гражданской администрации и пять военных, принесут присягу 19 августа.
Важнейшими пунктами повестки дня переходного периода является обеспечение мира, привлечение к ответственности представителей старого режима, правовые реформы, реструктуризация государственных учреждений, судебной системы и армии, а также улучшение экономической ситуации в Судане.
- В июне и июле в стране бушевали протесты, сопровождаемые десятками убитых силами президента.
- 11 апреля министр обороны Судана Авад бин Ауф объявил о переходе власти в стране к Военному совету и задержании президента Омара аль-Башира.
- Позже Генштаб Судана сообщил о заключении под стражу президента.
- В Судане объявлен двухлетний переходный период и режим ЧС сроком на три месяца.
- 12 апреля министр обороны и руководитель Военного совета Судана Бин Ауф заявил о своей отставке.
- Генерал Абдельфаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве главы Военного совета Судана и вступил в должность.
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