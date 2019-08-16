В сеть слили результаты голосования за лучшего футболиста 2019 года
16 августа, 2019, 17:23
В сеть попали фото документа, удостоверяющего победу Лионеля Месси в голосовании за звание лучшего футболиста 2019 года
Об этом сообщает football.ua.
В сети набирает популярность фото документа, на котором изображены результаты голосования за звание лучшего футболиста 2019 года. Настоящий ли это документ, пока не известно.
Судя по данным на нем, лучшим игроком прошлого сезона станет нападающий "Барселоны" Лионель Месси, он набрал 252 балла. У Вирджела ван Дейка 224 очка, а у Криштиано Роналду 181 набранный пункт.
Официального победителя объявят 29 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2019/2020.
- 15 августа УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона.
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