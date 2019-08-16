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Espreso.tvСпортВ сеть слили результаты голосования за лучшего футболиста 2019 года

В сеть слили результаты голосования за лучшего футболиста 2019 года


фото: uefa.com
В сеть попали фото документа, удостоверяющего победу Лионеля Месси в голосовании за звание лучшего футболиста 2019 года

Об этом сообщает football.ua.

В сети набирает популярность фото документа, на котором изображены результаты голосования за звание лучшего футболиста 2019 года. Настоящий ли это документ, пока не известно.

Судя по данным на нем, лучшим игроком прошлого сезона станет нападающий "Барселоны" Лионель Месси, он набрал 252 балла. У Вирджела ван Дейка 224 очка, а у Криштиано Роналду 181 набранный пункт.

Официального победителя объявят 29 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2019/2020.

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