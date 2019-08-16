В ОПУ заявили, что Зеленский самостоятельно пишет свои речи

16 августа, 2019, 18:46

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского утверждают, что он является главным автором речей

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента по гуманитарным вопросам Юрий Костюк, передает Общественное.

"У нас есть такой узкий круг креативных людей. Главный у нас райтер, на самом деле, президент ", - сказал Костюк на вопрос, кто пишет речи президенту.

В частности, по словам Костюка, в инаугурационной речи "очень много есть мнений и таких находок лично президента".

Однако, он назвал "общим" текст обращения Зеленского к украинцам и президенту РФ Владимира Путина относительного анонсированного телемоста между украинским телеканалом NewsOne и "Россия24".

"Это совместное было. У нас нет такой схемы, пришел я принес три страницы текста, и президент это просто прочитал и потом сказал", - уточнил заместитель руководителя Офиса Президента.

Кроме того, он отметил, что "ключевые, важные, масштабные обращения, если это не спонтанное - обсуждаются".

"У нас есть также и Сергей Шефир, который работал в "Студии "Квартал 95", я, который работал в "Студии" Квартал 95 ". Часто мы обсуждаем определенные вещи, и потом как-то формируется ", - отметил он.