В округе №210 в помещение ОИК бросили дымовую шашку, полиция возбудила дело

16 августа, 2019, 18:00

Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство" из-за дымовой шашки, которую бросили в помещение окружной избирательной комиссии №210 в Черниговской области

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на полицию Черниговской области.

Дымовую шашку бросили в помещение исполкома Прилуцкого городского совета, где заседала ОИК №210, в связи с чем здание было частично задымлено. По данному факту полиция возбудила дело по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

"На ОИК №210 между людьми периодически вспыхивают словесные конфликты. Впрочем, на месте постоянно находятся полицейские, которые следят за общественным порядком и не допускают провокаций", - рассказали в полиции.