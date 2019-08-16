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Espreso.tvОбществоВ округе №210 в помещение ОИК бросили дымовую шашку, полиция возбудила дело

В округе №210 в помещение ОИК бросили дымовую шашку, полиция возбудила дело

Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство" из-за дымовой шашки, которую бросили в помещение окружной избирательной комиссии №210 в Черниговской области

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на полицию Черниговской области.

Дымовую шашку бросили в помещение исполкома Прилуцкого городского совета, где заседала ОИК №210, в связи с чем здание было частично задымлено. По данному факту полиция возбудила дело по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

"На ОИК №210 между людьми периодически вспыхивают словесные конфликты. Впрочем, на месте постоянно находятся полицейские, которые следят за общественным порядком и не допускают провокаций", - рассказали в полиции.

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