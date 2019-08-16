Самые богатые люди мира за день потеряли $18 млрд из-за биржевых колебаний
Об этом сообщает Forbes.
Больше всего пострадал самый богатый человек на планете (по версии Forbes) - глава американской компании Amazon Джефф Безос. Его состояние сократилось на $3,5 млрд.
Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял $3,2 млрд, а генеральный директор и председатель совета директоров LVMH, владеющий брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Kenzo и другими, Бернар Арно - $3 млрд.
Единственный миллиардер из десятки самых богатых, состояние которого не понесло потерь, бывший мэр города Нью-Йорк, основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг.
Американские фондовые индексы 14 августа завершили торги падением примерно на 3%. Dow Jones потерял 800,49 пункта или 3,05%, показав самое значительное снижение с октября 2018 года, пишет Reuters. Почти на столько же снизился Nasdaq (-3,02%), S & P 500 - на 2,93%.
В ходе торгов 14 августа доходность 10-летних казначейских облигаций ненадолго упала ниже доходности двухлетних облигаций. Такое случилось впервые с 2007 года, и обычно это является надежным индикатором приближения рецессии - спада производства, характеризуется нулевым ростом валового национального продукта или его падением на протяжении более полугода, пишет Forbes. С 1978 года было пять таких случаев, и каждый случался в среднем за 22 месяца до начала спада.
- Напомним, последний раз такое случалось 5 августа - по итогам торгов в тот день 500 самых богатых людей мира потеряли 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд .
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