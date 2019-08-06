Самые богатые люди мира потеряли 117 млрд долларов за день из-за торговой войны США с Китаем

6 августа, 2019, 17:53

По итогам торгов, состоявшихся в понедельник, 5 августа, 500 самых богатых людей мира потеряли 2,1% своего совокупного состояния, или 117 млрд долларов

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, причиной такой потери является падение котировок на рынках Соединенных Штатов Америки.

Также агентство сообщает о 21 человеке, чье индивидуальное состояние сократилось на 1 млрд долларов и более.

Больше всех потерял основатель Amazon Джефф Безос - минус 3,4 млрд долларов. В пятерке также президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (минус 3,2 млрд долларов), основатель Facebook Марк Цукерберг (минус 2,8 млрд долларов), основной владелец индийской Reliance Industries Мукеш Амбани (минус 2,4 млрд долларов), основатель Microsoft Билл Гейтс (минус 2 млрд долларов).

Несмотря на это, Безос остается самым богатым человеком на планете с состоянием в 110 млрд долларов.

Даже с учетом этих потерь совокупное состояние 500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg выросло с 1 января на 11%, до 5,4 трлн долларов.

Напомним, Китай ответил на угрозу Дональда Трампа о пошлинах, дав юаню упасть до минимального более чем за десятилетие уровня и поручив государственным компаниям приостановить импорт сельскохозяйственной продукции США.

Это вызвало стремительный спад на мировых финансовых рынках Азии. Так, японский индикатор Nikkei 225 потерял 1,7%, китайский Shanghai Composite - 1,6%, гонконгский Hang Seng - 2,85%.

На следующий день на Уолл-стрит произошло крупнейшее в 2019 году падение курсов акций американских компаний.