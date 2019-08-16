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Espreso.tvОбществоНа Прикарпатье массово отравились дети: 13 госпитализировали

На Прикарпатье массово отравились дети: 13 госпитализировали

Ивано-Франковской области в ночь с 15 на 16 августа произошло массовое отравление детей

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Указано, что по состоянию на 7 утра пятницы были госпитализированы 13 детей.

"В ночь с 15 на 16 августа в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 13 детей (2003 - 2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе "Адонис" в с. Верхний Ясенив Верховинского района (всего в усадьбе отдыхает 30 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 14 августа в Береговском районе Закарпатской области на свадьбе в ресторане отравились 29 человек.
 
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