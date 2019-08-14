Массовое отравление на Закарпатье: госпитализированы 29 человек, из них 8 - дети

14 августа, 2019, 09:02

В Береговском районе Закарпатской области на свадьбе в ресторане отравились 29 человек

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"В течение 12-13 августа в Береговскую ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек (из них 8 детей), которые 10 августа принимали пищу на свадьбе в ресторане "Семейный уют" в с. Слобода Береговского района (всего было 190 человек)", - отмечается в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.