Массовое отравление на Закарпатье: госпитализированы 29 человек, из них 8 - дети
14 августа, 2019, 09:02
В Береговском районе Закарпатской области на свадьбе в ресторане отравились 29 человек
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"В течение 12-13 августа в Береговскую ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек (из них 8 детей), которые 10 августа принимали пищу на свадьбе в ресторане "Семейный уют" в с. Слобода Береговского района (всего было 190 человек)", - отмечается в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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