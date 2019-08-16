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Espreso.tvОбществоНа первое заседание новой Рады пригласят делегацию ПАСЕ

На первое заседание новой Рады пригласят делегацию ПАСЕ

29 августа на первое заседание Верховной Рады IX созыва приглашены представители Парламентской ассамблеи Совета Европы

Соответствующее решение приняли на заседании подготовительной группы, передает Лига.

Список приглашенных на торжественное заседание Рады гостей следующий:

  1. Межпарламентский союз
  2. Парламентская ассамблея Совета Европы
  3. Европейский парламент
  4. Парламентская ассамблея организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
  5. Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества
  6. Парламентская ассамблея НАТО
  7. Парламентское измерение Центрально-европейской инициативы
  8. ПА ГУАМ
  9. ПА ЕС Восточные соседи

Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.

 

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