На первое заседание новой Рады пригласят делегацию ПАСЕ
16 августа, 2019, 13:40
29 августа на первое заседание Верховной Рады IX созыва приглашены представители Парламентской ассамблеи Совета Европы
Соответствующее решение приняли на заседании подготовительной группы, передает Лига.
Список приглашенных на торжественное заседание Рады гостей следующий:
- Межпарламентский союз
- Парламентская ассамблея Совета Европы
- Европейский парламент
- Парламентская ассамблея организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
- Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества
- Парламентская ассамблея НАТО
- Парламентское измерение Центрально-европейской инициативы
- ПА ГУАМ
- ПА ЕС Восточные соседи
Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
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